Магомед Адиев: "Дюпин в "Зените"? На его месте я бы выбрал игру"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал возможный переход вратаря клуба Юрия Дюпина в "Зенит". По словам специалиста, он бы на месте голкипера предпочел команду, где у него будет игровая практика.

– Мы с ним говорили на эту тему. Я ему сказал примерно следующее: "Понимаю, что "Зенит" – это твое финансовое благополучие, и ты можешь на много лет вперед сделать себя финансово независимым. Особенно это важно, когда ты закончишь карьеру. Но другое дело выходить на поле и играть…"

Он сам прекрасно понимает эти моменты. Теперь – решение за ним. С одной стороны, он хочет играть, но с другой – он был в неблагополучных клубах – то "Кубань" с долгами, теперь Махачкала… А ему 31… Конечно, ему надо что-то принести в семью. Какой бы выбор он не сделал, я скажу, что он молодец и сделал правильный выбор.

– Как на его месте поступили бы вы?

– Однозначно выбрал бы игру. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

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