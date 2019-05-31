Магомед Адиев: "Благодаря "Анжи" в мире узнали о Дагестане"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в интервью "Известиям" поделился своим мнением по поводу того, что делать клубу дальше. По его мнению, нельзя дать команде исчезнуть.

– Клуб не прошел лицензирование ФНЛ. Есть вероятность, что команда вовсе прекратит существование?

– Конечно, я бы очень хотел, чтобы клуб сохранил профессиональный статус. Чтобы команда хоть в каком-то статусе продолжила существовать и выступать. Но, на мой субъективный взгляд, сохранить клуб хотя бы во второй лиге будет крайне проблематично.

– Лично у вас какое мнение о том, что нужно делать дальше?

– Вижу только один выход – разговаривать с правительством республики о финансировании. "Анжи" для Дагестана – это не просто название, а очень знаковый клуб. Если власти не помогут, из этой ситуации практически нет выхода. С другой стороны, они уже всячески дали понять, что не хотят помогать клубу.

– Почему у них такая позиция?

– Слухов ходит много. Наверное, у них просто нет интереса. Хотя я считаю, что они должны позаботиться о таком легендарном клубе. Благодаря этой команде многие в мире вообще узнали о Дагестане. Нельзя так просто все взять и закопать. В академиях занимается огромное количество детей. Какой ориентир у них будет без "Анжи"? Когда начинаешь думать об этих вещах, становится немного страшно. Но правительство озабочено другими вещами.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр