Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, какая мотивация осталась у команды на конец сезона.

«Как играется с Худяковым? Мы все линии отрабатываем. Все ребята знают, что требует от нас тренер, сегодня мы это показали, выиграли. Мампасси? У него есть потенциал, он показывает это в последних играх. Желаю ему только удачи.

Где искать мотивацию? Мы все играем в футбол, чтобы побеждать. Мы любим соревноваться. У нас осталась одна домашняя игра с «Динамо». Надо закрывать сезон победой. Повлияли ли на нас санкции? Мы живем в этих реалиях, просто принимаем их. Мы делаем свою работу. Мотивация от отсутствия еврокубков не пропала. Нам нужно побежать и набирать очки.

Как отреагировали легионеры на новость об отстранении? У нас в команде вроде все хорошо, все остаются. Мы обсуждали в раздевалке между собой, вроде все хорошо», — заявил Магкеев.