Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

— Почему Керк 90 минут отыграл, хотя, по-моему, он провалил игру? Почему условно Жемалетдинова не выпустили раньше?

— Я не согласен, что Керк провалил игру, он довольно активно участвовал в атаках. У нас много ребят, которые недавно выздоровели. Была ротация состава.

— Что произошло с Гильерме?

— Он чуть-чуть усугубил травму во время игры с Краснодаром. Он наш номер один, он капитан команды, он прошлое и настоящее Локомотива. Худяков — настоящее и будущее Локомотива.

«Локомотив» имеет в своем активе 44 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.