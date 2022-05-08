Гильерме рассказал о своем отношении к отстранению российских клубов от еврокубков

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, что думает об отстранении российских клубов от еврокубков в следующем сезоне.

«Отстранение российских клубов? Это большая потеря. Но что делать? Будем ждать год», — сказал Гильерме.

2 мая УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.