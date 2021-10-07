Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Николаев — о возможном отстранении Казарцева: «Руководители показывают, что такие ошибки недопустимы»

18:41

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал возможное пожизненное отстранение Василия Казарцева от судейства.

«С моей стороны неэтично будет говорить о том, справедливое ли это отстранение. Если есть решение, значит, руководители показывают, что такие ошибки недопустимы. То, что была ошибка в этом матче, — да. Я об этом говорил на ЭСК. А насколько справедливо наказание, я комментировать не могу», — сказал Николаев «СЭ».

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

По информации «СЭ», Василий Казарцев, скорее всего, будет навсегда отстранен от судейства.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
1
0