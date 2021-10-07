Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал возможное пожизненное отстранение Василия Казарцева от судейства.

«С моей стороны неэтично будет говорить о том, справедливое ли это отстранение. Если есть решение, значит, руководители показывают, что такие ошибки недопустимы. То, что была ошибка в этом матче, — да. Я об этом говорил на ЭСК. А насколько справедливо наказание, я комментировать не могу», — сказал Николаев «СЭ».

2 октября Казарцев работал ВАР на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

По информации «СЭ», Василий Казарцев, скорее всего, будет навсегда отстранен от судейства.