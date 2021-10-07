Заполняемость трибун на матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» увеличена до 30 процентов от общей вместимости стадиона «Фишт», сообщает официальный сайт клуба. Билеты на игру уже поступили в продажу.

На стадион будут допускаться лица, имеющие QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь COVID-19. Соответствующий QR-код необходимо получить на портале «Госуслуги». При входе на стадион нужно предъявить билет на игру, QR-код, а также (при необходимости) документ, удостоверяющий личность.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится 16 октября. Начало в 19.00 по московскому времени.