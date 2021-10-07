Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На матч «Сочи» — «Ростов» допустят до 30 процентов от вместимости стадиона

18:27
Теги:

Заполняемость трибун на матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» увеличена до 30 процентов от общей вместимости стадиона «Фишт», сообщает официальный сайт клуба. Билеты на игру уже поступили в продажу.

На стадион будут допускаться лица, имеющие QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь COVID-19. Соответствующий QR-код необходимо получить на портале «Госуслуги». При входе на стадион нужно предъявить билет на игру, QR-код, а также (при необходимости) документ, удостоверяющий личность.

Матч «Сочи» — «Ростов» состоится 16 октября. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2021-2022/vazhnaya-informatsiya-o-poseshchenii-blizhayshego-domashnego-matcha-s-rostovom/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
2
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры