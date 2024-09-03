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Сегодня, 00:41

Мацуев: «Инфицирование» «Спартаком» — это на всю жизнь»

Сергей Разин
корреспондент
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Народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал встречу с защитником Георгием Джикией.

«Для меня с детства как для маленького мальчика, который вел свои таблицы чемпионата и игр сборной, встречи вживую со своими кумирами сравнимы с невероятным кайфом. За всю мою жизнь было много таких встреч с игроками, в том числе кто уже закончил. И сегодняшняя встреча с Джикией – грандиозный сюрприз, от которого я не могу отойти. Георгий – это наш капитан, который, к сожалению, не в «Спартаке». Я желаю ему найти свою команду, но «инфицирование» «Спартаком» – это на всю жизнь», – сказал Мацуев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

30-летний Джикия выступал за красно-белых с 2017 по 2024 год. Экс-капитан «Спартака» продолжает оставаться в статусе свободного агента после ухода из московской команды по окончании сезона-2023/24.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
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 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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