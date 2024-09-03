Ташуев подписал контракт с «Ахматом» до конца декабря

По информации «СЭ», новым главным тренером «Ахмата» станет Сергей Ташуев.

65-летний специалист подписал контракт с клубом из Грозного до конца декабря 2024 года.

Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах. 1 сентября клуб объявил об отставке Магомеда Адиева, который возглавлял команду с апреля 2024 года.