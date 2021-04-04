Мацуев: «Что-то мне подсказывает, что Карпин вернется в «Спартак»
Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».
«К сожалению или к счастью, в этот момент я буду с Валерием Гергиевым играть концерт на сцене Мариинского театра. Как всегда, матчи накладываются на концерты, но ничего. Будем бегать в закулисье, смотреть развитие матча в перерывах. Нам нельзя терять очки, так как мы преследуем «Зенит». Таблица не позволяет нам осечек, если рассчитываем на самое большое. «Ростов» тоже бьется за еврокубковую зону, поэтому интрига колоссальная. Карпин против «Спартака» — всегда звучит очень интригующе, тем более в контексте голосования на сайте «СЭ», в котором фанаты выбирают нового тренера ля «Спартака». Видно, что он там победит», — сказал Мацуев «СЭ».
Мацуев добавил, что неизвестно, какого будущее у Валерия Карпина, но что-то ему подсказывает, что он рано или поздно все равно вернется в «Спартак».
«Мы видим его движение, его развитие как тренера. Безусловно, то, что он сделал с «Ростовом», радует глаз, но сейчас не об этом, а о сегодняшней битве. Не хотелось бы терять ту динамику, которая была до матчей сборной, когда красно-белые выдали феерическую серию матчей с обилием голов и атакующей игрой. Но спартаковские болельщики любят свою команду вопреки всему, вопреки результату. Если будет та игра, которую мы ожидаем, никто не кинет камней ни в тренера, ни в игроков. Ждем спектакля. Уверен, что будет захватывающая битва с обилием голов и результатом, который будет оставлять нам возможность бороться за первое место», — добавил Мацуев.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск). Команда Доменико Тедеско с 44 очками занимает второе место в чемпионате России. «Ростов» — 37 баллов и седьмая строчка.
(Екатерина Звенигородская)
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