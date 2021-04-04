Шпилевский — кандидат на пост главного тренера «Краснодара»
По данным «СЭ», Алексей Шпилевский — один из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара». К 33-летнему белорусскому специалисту, возглавляющему сейчас «Кайрат», могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко. Экс-тренер ЦСКА, как ранее сообщал «СЭ», остается главным претендентом на пост, ставший вакантным после ухода Мурада Мусаева.
Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в «Краснодаре» прошлой осенью, когда «быки» попали в кризис. В его пользу говорит ставка на атакующий футбол, опыт обучения в Германии и работы в системе «Ред Булл», а также активное внедрение в «Кайрате» воспитанников академии, с которыми клуб стал в минувшем сезоне чемпионом — впервые за 16 лет.
Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения Сергея Галицкого с владельцем казахстанского клуба Кайратом Боранбаевым, который не хочет расставаться с тренером. (Константин Алексеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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