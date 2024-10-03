Рыбус: «Летом было одно предложение от клуба из низа РПЛ, я отказался»

Бывший защитник «Локомотива», «Спартака» и «Рубина» Мацей Рыбус рассказал, что летом ему поступило предложение подписать контракт с одним клубом РПЛ, но он отказался.

«Варианты в РПЛ этим летом? Один вариант был в начале июля — команда, которая находится внизу таблицы. Я отказался, решил подождать. Было несколько моментов, которые меня не устраивали. Но потом больше никаких предложений не было», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Ранее 34-летний поляк стал футболистом медийной команды ФК «10». Последним профессиональным клубом Рыбуса был казанский «Рубин».