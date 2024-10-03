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Сегодня, 14:13

Стипиди: «Не думаю, что чемпионат Франции сильнее РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный футбольный эксперт Павел Стипиди высказался об уровне российского футбола.

«Как мы были, если брать систему европейского футбола, как говорят, топ-5 стран, в которых футбол разевается. Я согласен, что в Англии сегодня более развитый футбол, в Испании, Италии, Германии. Даже скажу так, согласен с тем, что Англия, Испания и Германия. Вот Италия, может быть, но не думаю, что у нас сегодня чемпионат хуже чемпионата Франции. Ну не вижу я. Во Франции сейчас нет белых футболистов, играют только черные. Сколько команд в Лиге 1 борются за чемпионство? «ПСЖ». Может быть, «Лилль», «Марсель» или «Монако» — 4 или 5 команд. У нас в этом отношении даже больше. У нас сегодня все московские клубы, «Зенит», «Краснодар», и «Ростов» можно назвать. У нас сейчас больше команд», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

«Краснодар» после 10 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка. «ПСЖ» лидирует в лиге 1, набрав 16 очков в 6 играх.

Источник: Vprognoze
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
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 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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