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Акимов объяснил, почему Дзюбу спорно называть лучшим российским нападающим

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал погоню форварда «Акрона» Артема Дзюбы за бомбардирским рекордом Александра Кержакова.

«Спорно, если честно. По факту — да. Если он забьет, то факты будут говорить за себя. Если футболист забил больше всех, то он, наверное, лучший. Но, по моему мнению, львиную долю голов Дзюба забил в российском чемпионате. У него очень мало голов в еврокубках, что-то он за сборную забил. Дзюба — лучший бомбардир внутри страны, вот так можно сказать. Тот же Кержаков был нападающим более высокого уровня, именно в игровом плане», — приводит слова Акимова «Спорт День за Днем».

36-летний Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре. В трех играх чемпионата России форвард забил гол и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Кержаков
Артем Дзюба
ФК Акрон
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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