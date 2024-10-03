Акимов объяснил, почему Дзюбу спорно называть лучшим российским нападающим

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прокомментировал погоню форварда «Акрона» Артема Дзюбы за бомбардирским рекордом Александра Кержакова.

«Спорно, если честно. По факту — да. Если он забьет, то факты будут говорить за себя. Если футболист забил больше всех, то он, наверное, лучший. Но, по моему мнению, львиную долю голов Дзюба забил в российском чемпионате. У него очень мало голов в еврокубках, что-то он за сборную забил. Дзюба — лучший бомбардир внутри страны, вот так можно сказать. Тот же Кержаков был нападающим более высокого уровня, именно в игровом плане», — приводит слова Акимова «Спорт День за Днем».

36-летний Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре. В трех играх чемпионата России форвард забил гол и сделал три результативные передачи.