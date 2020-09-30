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Лунев тренировался с «Зенитом» перед матчем со «Спартаком»

18:38
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андрей Лунев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Вратарь «Зенита» Андрей Лунев провел тренировку в составе команды в преддверии матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». Голкипер попал на фотографии с занятия сине-бело-голубых на клубной базе.

Лунев получил травму мышцы бедра 11 июля в матче с «Ахматом» и с тех пор не выходил на поле.

Также к занятиям приступил Себастьян Дриусси, который был травмирован в конце августа в игре с «Динамо».

Матч «Спартак» — «Зенит» сосоится 3 октября.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/photo/48649/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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