Лунев тренировался с «Зенитом» перед матчем со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев провел тренировку в составе команды в преддверии матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака». Голкипер попал на фотографии с занятия сине-бело-голубых на клубной базе.

Лунев получил травму мышцы бедра 11 июля в матче с «Ахматом» и с тех пор не выходил на поле.

Также к занятиям приступил Себастьян Дриусси, который был травмирован в конце августа в игре с «Динамо».

Матч «Спартак» — «Зенит» сосоится 3 октября.