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Сегодня, 19:09

Лунев считает, что «Карабах» мог бы войти в топ-6 РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» поделился мнением, какое место мог бы занять «Карабах» в РПЛ.

— Если бы «Карабах» играл в РПЛ, на каком месте команда располагалась бы?

— Карабах был бы в лидерах, в этом нет сомнений. Боролся бы за самые высокие места.

— В топ-6 входили бы?

— Сто процентов!

Лунев перешел в «Карабах» из «Байера» в августе 2023 года в статусе свободного агента. В сезоне-2023/24 вратарь провел в составе команды 34 матча, из которых 10 сыграл «на ноль», в остальных пропустил 43 мяча. 32-летний Лунев стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат.

Дарик Агаларов

Андрей Лунев
ФК Карабах
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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Динамо Мх

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