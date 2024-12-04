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Сегодня, 18:53

Источник: Вячеслав Грулев зимой может уйти из «Динамо» в аренду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев может в зимнее трансферное окно отправиться в другой клуб на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сам игрок не против такого варианта развития событий, так как хочет получать игровую практику, которой у него нет в «Динамо». Вопрос по поводу его истекающего летом контракта остается открытым. Интерес к Грулеву проявляет ряд клубов РПЛ.

Грулев в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Источник: Metaratings.ru
Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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