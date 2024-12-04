Валерий Непомнящий назвал примитивной игру Пьянича за ЦСКА

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Пьянич на сегодняшний день пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде. Пьянич зачастую играет с ближним или поперек. Он действует слишком просто, и я бы даже сказал примитивно. Я бы хотел, чтобы он играл ближе к чужой штрафной и уже там искал продолжения атаки, а не на своей половине поля», — привлдит слова Непомнящего Legalbet.

В нынешнем сезоне Пьянич провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.