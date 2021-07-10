«Рубин» — «Химки»: стартовые составы команд
16:44
«Рубин» и «Химки» проведут матч в рамках товарищеского турнира. Стали известны стартовые составы команд.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников, Зотов, Абильдгор, Хван Ин Бом, Шатов, Макаров, Хакшабанович, Деспотович.
«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Набиуллин, Филин, Сабович, Кухарчук, Стоинович, Данилкин, Глушаков, Себаи.
Регламент, календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица товарищеского турнира Кубок Матч-премьер-2021 — на этой странице.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю