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«Рубин» — «Химки»: стартовые составы команд

16:44
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«Рубин» и «Химки» проведут матч в рамках товарищеского турнира. Стали известны стартовые составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Уремович, Самошников, Зотов, Абильдгор, Хван Ин Бом, Шатов, Макаров, Хакшабанович, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Набиуллин, Филин, Сабович, Кухарчук, Стоинович, Данилкин, Глушаков, Себаи.

Регламент, календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица товарищеского турнира Кубок Матч-премьер-2021 — на этой странице.

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Иван Шитик все материалы автора

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