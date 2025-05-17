Луис Энрике: «Есть ощущение, что «Зенит» занимает не ту позицию, к которой привыкли»

Вингер «Зенита» Луис Энрике прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

«Есть ощущение, что мы занимаем не ту позицию, к которой привыкли, и где должны быть — и очень хочется исправить эту ситуацию. Давления нет, есть мотивация, мы сфокусированы на главной цели — вместе идем к ней», — приводит слова Луиса Энрике «КП».

24-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Он провел 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

После 28 туров «Зенит» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко за два тура до окончания чемпионата.