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Сегодня, 01:00

Жена Тюкавина: «Юный Костя был довольно смешным»

Александр Кружков
Обозреватель
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Жена нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алена рассказала, как познакомилась с футболистом.

— Каким был юный Костя?

— Довольно смешным. Маленького роста, хрипловатый голос... Помню, я еще подумала — может, простудился? Лет до шестнадцати он мне до уха едва доставал. Подружки смеялись — да-а, Алена, с таким кавалером каблуки не наденешь. Но потом за год резко вымахал. Для мальчиков — обычная история.

— Ну и как все у вас развивалось? Ступенчато?

— Сначала мы просто общались. Переписывались в соцсетях, пару раз сходили погулять. Плюс регулярно пересекались в «Крылатском» на играх и тренировках «Динамо»... Как-то под Новый год разъехались по городам. Я отправилась к родным в Киров, Костя — в Котлас. Поняли, что друг по другу скучаем. Вскоре в Москве встретились — и все, больше не расставались.

— Костя — ваша первая любовь?

— Да.

— Она редко заканчивается браком. Могли за эти годы разбежаться?

— Нет. Мне с Костей почему легко? Многие не могут смириться с тем, что муж подолгу отсутствует дома. А для меня это в порядке вещей. Я ведь выросла в спортивной среде, в игровые времена папа тоже постоянно сидел на сборах.

Я знаю, что такое режим, прекрасно понимаю, когда Косте нужно отдохнуть. Спокойно подстраиваю свои дела под его график. А для некоторых девушек это проблема. Отсюда слезы, ссоры, скандалы.

Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/24 по итогам ежегодного опроса «СЭ», который проводится среди игроков премьер-лиги.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России. «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице с 56 очками.

Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Овечкин. Константин Тюкавин: «Когда обыграли «Балтику», Овечкин прислал голосовое сообщение: «Давай, Тюка! Мы давно ждем чемпионства...»
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
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Лучший игрок РПЛ по версии футболистов «Урала»: 7 из 11 первых мест — у Тюкавина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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