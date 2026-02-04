Лучший футболист России XXI века: Генич поставил Аршавина на первое место, Дзюбу — на четвертое

«СЭ» провел большое голосование, в котором участвовали как наши журналисты, так и представители других ведущих СМИ, чтобы ответить на вопрос, кто лучший футболист России в этом столетии.

Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения игрока до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место футболист получал 10 баллов, за второе — 9, за десятое — 1. Затем все очки суммировались в общую таблицу.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поставил на первое место Андрея Аршавина (который и стал первым по итогам голосования), на второе — Игоря Акинфеева, третьим в его рейтинге стал Александр Кержаков.

Полностью список Генича выглядит так: