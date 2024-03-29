Лучшие судьи РПЛ — Карасев, Кукуляк и Шафеев. Им доверяет Мажич

Департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 22-го тура РПЛ. На сегодня больше всех игр в чемпионате России-2023/24 у трех рефери: Сергей Карасев, Евгений Кукуляк и Рафаэль Шафеев по 12 раз получили назначения в качестве судьи. Им Милорад Мажич доверяет больше других.

По 11 игр у Павла Кукуяна, Кирилла Левникова и Алексея Сухого, по 10 — у Владислава Безбородова и Артема Чистякова.