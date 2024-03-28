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Сегодня, 16:04

Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Ростов»

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата России.

29 марта (пятница)

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Олег Соколов.

Ваня Дркушич, Марио Митай, Страхиня Эракович. Кого из РПЛ мы увидим на Евро-2024. Албанская звезда «Локо», сочинский Ваня и сербы

30 марта (суббота)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Урал»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Александр Гвардис.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» и «Ростов» — единственные в РПЛ, кто еще не терял очки весной. Кому-то из них суждено оступиться

31 марта (воскресенье)

«Факел» — «Оренбург»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Владимир Сельдяков; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

Сергей Пиняев (&laquo;Локомотив&raquo;). Мусаев вернулся в «Краснодар» и дебютирует с непростого выезда. Но «Локо» потерял Тикнизяна и Пиняева

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке «Краснодар» (39 очков), замыкает тройку «Динамо» (38).

ФК Ахмат
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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