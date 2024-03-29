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Сегодня, 13:30

Футболист «Ростова» Комаров назвал братьев Миранчуков кумирами

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Антон и Алексей Миранчуки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» назвал братьев Миранчуков своими кумирами.

— Ты из Славянска-на-Кубани, как и Миранчуки. Знаком с ними лично?

— Я знаком с ними. Не скажу, что мы близко дружим, но можем в соцсетях написать друг другу. Я могу поздравить их с голами, с победой, так же и они меня.

— Как ты с ними познакомился?

— Мы занимались у одного тренера, Александра Николаевича Воронкова.

— Где вы тренировались?

— Не знаю, как Леша с Антоном, у нас разница в несколько лет, но я у Воронкова занимался сначала в филиале «Краснодара», потом год — в «Кубани», а после уже в местной «Виктории».

— У братьев впечатляющий путь. Можешь назвать их кумирами?

— Да, конечно. В детстве, когда они уже попали в основной «Локомотив», очень сильно следил, гордился, равнялся. Пытался что-то брать у них.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 27 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

На счету Алексея Миранчука 3 забитых мяча и 10 голевых передач в 27 проведенных встречах за «Аталанту» в сезоне-2023/24. В январе полузащитника признали лучшим игроком итальянской команды.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Иван Комаров
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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