Футболист «Ростова» Комаров назвал братьев Миранчуков кумирами
Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» назвал братьев Миранчуков своими кумирами.
— Ты из Славянска-на-Кубани, как и Миранчуки. Знаком с ними лично?
— Я знаком с ними. Не скажу, что мы близко дружим, но можем в соцсетях написать друг другу. Я могу поздравить их с голами, с победой, так же и они меня.
— Как ты с ними познакомился?
— Мы занимались у одного тренера, Александра Николаевича Воронкова.
— Где вы тренировались?
— Не знаю, как Леша с Антоном, у нас разница в несколько лет, но я у Воронкова занимался сначала в филиале «Краснодара», потом год — в «Кубани», а после уже в местной «Виктории».
— У братьев впечатляющий путь. Можешь назвать их кумирами?
— Да, конечно. В детстве, когда они уже попали в основной «Локомотив», очень сильно следил, гордился, равнялся. Пытался что-то брать у них.
В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 27 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
На счету Алексея Миранчука 3 забитых мяча и 10 голевых передач в 27 проведенных встречах за «Аталанту» в сезоне-2023/24. В январе полузащитника признали лучшим игроком итальянской команды.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5