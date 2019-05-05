Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, возглавлявший "Зенит", поздравил петербургскую команду с досрочно завоеванным чемпионским титулом. Он признался, что давно разглядел в Сергее Семаке большой талант тренера.

– Поздравляю "Зенит". Браво! Браво, Семак! Это идеальная связка. "Зенит", я тебя люблю! Я помню, что Семак управлял футболистами, когда я был главным тренером. Он управлял игроками на поле, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Спаллетти. – Тогда я понимал, что он станет большим тренером. Это был большой тренер в теле игрока.

Дзюба раскрылся при Семаке, это большой игрок, который смог понять установку и игру Семака. Он смог стать большим открытием. Дзюба сумел сыграться с Азмуном, дав ему необходимую свободу.