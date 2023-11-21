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Сегодня, 01:28

Луценко: «Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Динамо» Евгений Луценко ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.

«Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео — Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2Drots. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо? Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче. Если в мою сторону что-то скажут, просто не остановлюсь — начнется драка. Для меня такой переход на личности — красный флаг», — приводит слова Луценко Sport24.

Луценко с 2016 по 2019 год выступал за «Динамо», после чего перешел в «Арсенал». На данный момент 36-летний россиянин находится без клуба.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597786-eks-futbolist-dinamo-videl-kak-tarasova-v-medialige-kroyut-poslednimi-slovami-zachem-mne-eto-ne-khochu-draki
Дмитрий Тарасов
Евгений Луценко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
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