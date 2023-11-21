Луценко: «Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче»

Бывший форвард «Динамо» Евгений Луценко ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.

«Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео — Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2Drots. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо? Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче. Если в мою сторону что-то скажут, просто не остановлюсь — начнется драка. Для меня такой переход на личности — красный флаг», — приводит слова Луценко Sport24.

Луценко с 2016 по 2019 год выступал за «Динамо», после чего перешел в «Арсенал». На данный момент 36-летний россиянин находится без клуба.