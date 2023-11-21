Экс-футболист «Динамо» Луценко назвал сумму, которую ему платили, когда команда только вылетела в ФНЛ

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал, сколько зарабатывал, выступая за московскую команду в ФНЛ.

«Свой последний сезон в «Мордовии» я провел очень хорошо — забил десять голов. Был на пике в плане физической формы и понимания игры. Все лето сидел и ждал предложения от топов. Тогда писали, что меня хочет «Спартак». Надеялся, что правда. В итоге в меня никто не поверил. Звали клубы, которые спаслись от вылета либо которые только вышли в РПЛ. Предложение от «Динамо» было лучшим — со всеми премиальными выходило где-то 700 тысяч евро за сезон. Плюс контракт давали на три года, то есть у меня была уверенность: когда команда поднимется в РПЛ, я в ней останусь», — приводит Sport24 слова Луценко.

Луценко вместе с «Динамо» стал победителем первенства ФНЛ сезона-2016/17 и вернулся в РПЛ. Он выступал за бело-голубых с 2016 по 2019 год.