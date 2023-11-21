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Экс-футболист «Динамо» Луценко назвал сумму, которую ему платили, когда команда только вылетела в ФНЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал, сколько зарабатывал, выступая за московскую команду в ФНЛ.

«Свой последний сезон в «Мордовии» я провел очень хорошо — забил десять голов. Был на пике в плане физической формы и понимания игры. Все лето сидел и ждал предложения от топов. Тогда писали, что меня хочет «Спартак». Надеялся, что правда. В итоге в меня никто не поверил. Звали клубы, которые спаслись от вылета либо которые только вышли в РПЛ. Предложение от «Динамо» было лучшим — со всеми премиальными выходило где-то 700 тысяч евро за сезон. Плюс контракт давали на три года, то есть у меня была уверенность: когда команда поднимется в РПЛ, я в ней останусь», — приводит Sport24 слова Луценко.

Луценко вместе с «Динамо» стал победителем первенства ФНЛ сезона-2016/17 и вернулся в РПЛ. Он выступал за бело-голубых с 2016 по 2019 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597779-eks-futbolist-dinamo-raskryl-summu-kotoruyu-yemu-platili-kogda-komanda-tolko-vyletela-v-fnl
Евгений Луценко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Луценко: «Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Джон Кордоба

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Краснодар

 7
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