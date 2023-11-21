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Калешин: «Акрон» победил «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — значит в нашем футболе что-то не так»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин считает, что успешное выступление клуба в FONBET Кубке России в сезоне-2022/23 говорит о низком уровне команд РПЛ.

«Я вам приведу такой пример. Мы же не выступаем в РПЛ, но прошли [в FONBET Кубке России] четыре клуба. Как это возможно при хорошем уровне команд? Мы прошли «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

В [лиге] с хорошим уровнем должно быть так. «Спартак» и «Локомотив» приезжают к нам, грузят «трешку» и уезжают. «Динамо» пять нам забивает на «ВТБ Арене». Вот так должно быть, если это нормальный чемпионат. А если средняя команда из второго дивизиона проходит четыре московских клуба, значит что-то в нашем футболе не то. В тренировочном процессе, в селекции — везде что-то не то», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.

Кубок России
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Евгений Калешин
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Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Кубы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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