РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ловрен предложил заселиться в отель семьям, пострадавшим от землетрясения

17:48
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выразил готовность помочь жертвам землетрясения в хорватском городе Петриня.

Сегодня в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера. Были разрушены некоторые здания. Толчки ощущались также в Боснии и Герцеговине, Австрии и Сербии. Футболист предложил пострадавшим заселиться в отель, который принадлежит ему.

«Дорогие жители Петрини, я делаю свой отель доступным для 16 наиболее пострадавших семей, — написал Ловрен в Instagram. — Если вам нужно жилье, свяжитесь с моей командой».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир