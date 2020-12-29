Ловрен предложил заселиться в отель семьям, пострадавшим от землетрясения

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выразил готовность помочь жертвам землетрясения в хорватском городе Петриня.

Сегодня в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера. Были разрушены некоторые здания. Толчки ощущались также в Боснии и Герцеговине, Австрии и Сербии. Футболист предложил пострадавшим заселиться в отель, который принадлежит ему.

«Дорогие жители Петрини, я делаю свой отель доступным для 16 наиболее пострадавших семей, — написал Ловрен в Instagram. — Если вам нужно жилье, свяжитесь с моей командой».