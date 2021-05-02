Сутормин назвал победу над «Спартаком» ключевым моментом сезона

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал причины успеха сине-бело-голубых. В воскресенье невский клуб в третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

— Какое чемпионство было самым сложным? — вопрос Сутормину.

— Третье. Тяжело становиться чемпионом каждый год, надо поддерживать ритм игры. Зимой обыграли шедший вторым «Спартак» по всем статьям, «Локомотив» тоже претендовал на чемпионство. Все вопросы были сняты.

— Какой момент в сезоне был ключевым?

— Тяжело выделить. Думаю, после «Спартака» было ясно. Понятно, что был отрезок весенний. Но ты с этой целью идешь от матча к матчу.

— Как настроить команду на новые титулы?

— Каждый футболист хочет выигрывать и выигрывать. Если у тебя нет жажды победы, то нужно либо заканчивать, либо что-то другое. Мы все профессионалы, у нас есть желание побеждать. Будем стараться радовать себя и болельщиков.

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» в декабре со счетом 3:1.

(Гоша Чернов)