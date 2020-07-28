Экс-полузащитник «Зенита» и «Гамбурга», бывший главный тренер сборной Молдавии Александр Куртиян считает, что защитник Деян Ловрен — хороший трансфер для сине-бело-голубых. Хорват подписал трехлетний контракт с российским клубом.

— Ловрен — сильный центральный защитник, который в 2018 году играл в финале чемпионата мира, а в сезоне-2017/18 был одним из ключевых игроков «Ливерпуля», — цитируют «Известия» Куртияна. — Уверен, что он не растерял свои лучшие качества, это хороший трансфер для «Зенита». Тем более что клуб покинул Бранислав Иванович. Связка Ловрена с Ярославом Ракицким вполне может быть надежной.