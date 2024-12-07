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Сегодня, 10:49

Ловчев: «Чемпионом будет «Зенит», они сильнее, «Спартаку» надо укрепляться»

Камила Абдурахманова
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Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что «Спартаку» стоит укрепить состав для борьбы за чемпионство в РПЛ.
«Спартаку» надо укреплять состав и не дергать тренера. Станкович — тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих — Барко, Угальде и Бонгонда — они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время. У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, ее надо укреплять.

Чемпионом будет «Зенит», они сильнее. «Спартак» играет в силу своих игроков, а петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить, а также еще скамейка запасных есть», — заявил Ловчев «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке с 34 баллами, а «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Ловчев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

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И К Ж
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Муталип Алибеков

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