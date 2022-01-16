«Локомотив» отправился на сборы в Марбелью

Сегодня, 16 января, московский «Локомотив» вылетел в Испанию на тренировочные сборы.

Занятия будут проходить в городе Марбелья, на базе «Marbella Football Center». Железнодорожники будут тренироваться до 26 февраля.

Также на сборах состоится несколько контрольных матчей. Расписание и соперники станут известны позже.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» с 28 очками расположился на 6-м месте.