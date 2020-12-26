Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» решение руководства красно-белых дать возможность Доменико Тедеско доработать до конца контракта.

— Трудно сказать, насколько правильное это решение. Будем смотреть в мае. С одной стороны, трансферов никаких нет, усилений нет, а с другой стороны, при всем при этом он держит команду наверху турнирной таблицы. Могу сказать одно — я никогда не помню такого в команде. Мало того, что тренер объявляет о своем уходе из команды за полгода, но ведь еще и руководстве не пойми чего. Я, как воспитанник Старостина, никогда не помню, чтобы за 15 лет сменилось 17 тренеров. Да, тренеры менялись, но они не работали в команде по полгода. У «Спартака» отсутствует какая-либо логика принятия решений.

— Сможет ли команда навязать борьбу «Зениту» весной?

— С «Зенитом» «Спартак» не мог бороться изначально. Потому что состав «Спартака» значительно слабее. Еще в начале сезона, когда питерцы теряли очки, я говорил, что «Спартак» не будет бороться за чемпионство. «Зенита» сам довел до такого, что рядом находятся конкуренты. Можно сказать, сам позволил конкурировать с собой. Сколько раз мы говорили, что «Спартаку» нужно усиление. Про «Зенит» я таких разговоров не помню. Ни «Спартак», ни ЦСКА не конкуренты «Зениту» в первую очередь по составу. Никакой борьбы я не видел и не вижу.

16 декабря после матча с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который заканчивается летом 2021 года. Сообщалось, что руководство красно-белых может досрочно расторгнуть контракт с немецким специалистом, однако 25 декабря клуб выступил с заявлением о продолжении сотрудничества с тренером до конца сезона-2020/21.

(Владимир Пушкарев)