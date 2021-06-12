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Ломбертс признался, что его колено все еще болит из-за удара об штангу в Вильярреале в 2008 году

09:40
Николас Ломбертс. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Николас Ломбертс. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Экс-защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс в интервью «СЭ» рассказал, что до сих пор чувствует боль в коленном суставе, поврежденном в матче 1/16 финала Кубка УЕФА-2007/08 между «Вильярреалом» и «Зенитом».

— Год назад вы завершили игровую карьеру из-за болей в колене. Как оно сейчас? — вопрос Ломбертсу.

— Думаю, эти боли теперь со мной на всю оставшуюся жизнь — поможет только полная замена сустава. Но боль ощущается только под серьезными нагрузками — в гольф, в теннис я могу играть спокойно.

— Это то же колено, которое вы травмировали в героическом матче 1/16 финала Кубка УЕФА между «Зенитом» и «Вильярреалом» в 2008 году?

— Да, это оно! Мне сделали операцию, но полноценно восстановиться уже не получится. Так что я всегда теперь буду чувствовать ту самую штангу в Вильярреале, о которую я ударился сразу после того, как сделал голевой пас на Погребняка. Но я рад, что все было не зря и в итоге эта жертва принесла «Зениту» Кубок УЕФА.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Ломбертса можно прочитать здесь

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