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«Локомотив» — «Зенит»: видеотрансляция матча в 16.00

09:00
«Локомотив» на своем поле примет «Зенит» в матче 6-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» на своем поле примет «Зенит» в матче 6-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне москвичи одержали победу над будущим чемпионом страны, а во втором круге сыграли вничью.

Следить за матчем «Локомотив» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зенит»

Локомотив — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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