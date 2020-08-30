«Локомотив» — «Зенит»: видеотрансляция матча в 16.00
09:00
В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне москвичи одержали победу над будущим чемпионом страны, а во втором круге сыграли вничью.
Следить за матчем «Локомотив» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зенит»
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