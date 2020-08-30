В воскресенье, 30 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне москвичи одержали победу над будущим чемпионом страны, а во втором круге сыграли вничью.

Следить за матчем «Локомотив» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Зенит»