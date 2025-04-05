«Локомотив» — «Зенит»: видео голов

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 23-го тура РПЛ — 1:1.

62-я минута. Алексей Батраков — 1:0

85-я минута. Александр Соболев — 1:1

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.