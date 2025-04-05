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5 апреля 2025, 19:41

Соболев — о первом голе за «Зенит» в РПЛ: «Никаких эмоций не было, хотел забить второй»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что не испытал особенных эмоций от первого гола за команду в РПЛ.

5 апреля гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Ничейная игра, но для «Зенита» — это как поражение, поэтому эмоции отрицательные. От гола никаких эмоций не было. Хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло. Максим — молодец, все сделал. Мне оставалось только ногу подставить. Я сделал то, что должен был.

Камень с плеч? Да нет. Лично я, если честно, вообще не обращал на это внимание. Просто я понимал, что такое бывает, один гол может все изменить. У меня лично ничего не изменится, я буду также тренироваться, работать, что должно измениться? Буду в каждой игре теперь забивать по пять? Дай бог, чтобы так было. Я больше переживал, что играл не очень хорошо», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

До этого Соболев забивал в чемпионате России около года назад — 7 апреля 2024 года. Тогда он еще выступал за «Спартак» и оформил дубль в матче против московского «Динамо» (2:1).

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Александр Соболев
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с «Локомотивом»

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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Педро

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 2
И К Ж
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 1 1 0
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 2 1 0
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