Кержаков: «Как форварду, мне игра Соболева не нравится»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился мнением об игре нападающего петербургской команды Александра Соболева.

«Как форварду, мне его (Александра Соболева) игра не нравится, но раз он забивает, то хорошо», — цитирует Кержакова «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне на счету Соболева 33 матча, 10 голов и 3 голевые передачи.

После 25 туров сине-бело-голубые с 55 очками располагаются на первой строчке в РПЛ.