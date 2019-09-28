«Локомотив» — «Зенит»: Крыховяк открыл счет
20:12
«Локомотив» вышел вперед в матче 11-го тура премьер-лиги против «Зенита». На 48-й минуте гол забил хавбек Гжегож Крыховяк. Результативный пас на счету хавбека Жоау Мариу.
? Пятый гол Гжегожа Крыховяка в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
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