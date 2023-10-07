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«Локомотив» забил восьмой гол в концовках матчей

Кирилл Бурдаков
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Нападающий Тимур Сулейманов принес «Локомотиву» ничью в Екатеринбурге, сравняв счет в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) на 90+3-й минуте.

Железнодорожники лидируют в чемпионате России-2023/24 по количеству голов в последние 10 минут матча — восемь.

Два мяча после 80-й минуты забил Наир Тикнизян, по одному — Вильсон Изидор, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов.

При этом только гол Тикнизяна «Факелу» не повлиял на исход встречи, тогда как в остальных случаях были добыты восемь очков — две победы и четыре ничьи.

Все голы «Локомотива» после 80-й минуты в матчах чемпионата-2023/24

Дата

Матч

Счет к 80-й минуте

Автор гола

Минуты гола

Добавленные очки*

22.07.2023

Рубин (д) — 2:2

1:2

Вильсон Изидор

88' (2:2)

1

30.07.2023

Факел (г) — 4:1

3:1

Наир Тикнизян

89' (4:1)

0

12.08.2023

Крылья Советов (д) — 1:1

0:1

Константин Марадишвили

90+5' (1:1)

1

19.08.2023

Краснодар (г) — 1:1

0:1

Антон Миранчук

90+3' (1:1)

1

24.09.2023

Зенит (г) — 2:1

1:1

Наир Тикнизян

90+7' (2:1)

2

30.09.2023

Пари НН (д) — 1:0

0:0

Рифат Жемалетдинов

83' (1:0)

2

07.10.2023

Урал (г) — 2:2

1:2

Тимур Сулейманов

90+3' (2:2)

1

* Гол, сравнявший счет, добавляет команде одно очко, победный гол — два.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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 4
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Оренбург

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