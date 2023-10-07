«Локомотив» забил восьмой гол в концовках матчей
Нападающий Тимур Сулейманов принес «Локомотиву» ничью в Екатеринбурге, сравняв счет в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) на 90+3-й минуте.
Железнодорожники лидируют в чемпионате России-2023/24 по количеству голов в последние 10 минут матча — восемь.
Два мяча после 80-й минуты забил Наир Тикнизян, по одному — Вильсон Изидор, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов.
При этом только гол Тикнизяна «Факелу» не повлиял на исход встречи, тогда как в остальных случаях были добыты восемь очков — две победы и четыре ничьи.
Все голы «Локомотива» после 80-й минуты в матчах чемпионата-2023/24
|
Дата
|
Матч
|
Счет к 80-й минуте
|
Автор гола
|
Минуты гола
|
Добавленные очки*
|
22.07.2023
|
Рубин (д) — 2:2
|
1:2
|
Вильсон Изидор
|
88' (2:2)
|
1
|
30.07.2023
|
Факел (г) — 4:1
|
3:1
|
Наир Тикнизян
|
89' (4:1)
|
0
|
12.08.2023
|
Крылья Советов (д) — 1:1
|
0:1
|
Константин Марадишвили
|
90+5' (1:1)
|
1
|
19.08.2023
|
Краснодар (г) — 1:1
|
0:1
|
Антон Миранчук
|
90+3' (1:1)
|
1
|
24.09.2023
|
Зенит (г) — 2:1
|
1:1
|
Наир Тикнизян
|
90+7' (2:1)
|
2
|
30.09.2023
|
Пари НН (д) — 1:0
|
0:0
|
Рифат Жемалетдинов
|
83' (1:0)
|
2
|
07.10.2023
|
Урал (г) — 2:2
|
1:2
|
Тимур Сулейманов
|
90+3' (2:2)
|
1
* Гол, сравнявший счет, добавляет команде одно очко, победный гол — два.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1