Нападающий Иван Игнатьев дебютировал в составе «Локомотива»

Нападающий Иван Игнатьев дебютировал в составе «Локомотива». Он вышел на замену в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

В четверг, 21 июля, железнодорожники объявили о подписании контракта с 23-летним россиянином на один сезон с возможностью продления еще на два года.

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.