Нападающий Иван Игнатьев дебютировал в составе «Локомотива»
Нападающий Иван Игнатьев дебютировал в составе «Локомотива». Он вышел на замену в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».
В четверг, 21 июля, железнодорожники объявили о подписании контракта с 23-летним россиянином на один сезон с возможностью продления еще на два года.
В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
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24 тур
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|4 : 0
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|2 : 2
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1
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