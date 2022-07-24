Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

«Локомотив» — «Ростов»: Марадишвили ударом через себя сравнял счет в добавленное ко второму тайму время

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили забил эффектный гол в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова». Он сравнял счет в уже добавленное ко второму тайму время — 2:2.

Марадишвили получил мяч в штрафной, принял его на грудь и ударом через себя поразил ворота.

Отметим, что полузащитник появился на поле по ходу матча, выйдя на замену.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Ростов
Голы
Комличенко, 4 (0:1), Миранчук, 35 (1:1), Уткин, 88 (1:2), Марадишвили, 90+4 (2:2)
Локомотив
Худяков Фассон (Магкеев, 46) Живоглядов Едвай Ненахов (Тикнизян, 64) Баринов Бека Бека Миранчук (Марадишвили, 83) Керк Изидор (Игнатьев, 83) Камано (Куликов, 68)
Ростов
Песьяков Прохин (Мелехин, 79) Чернов Сильянов (Лангович, 84) Осипенко Миронов (Щетинин, 72) Глебов Тугарев (Байрамян, 46) Уткин Полоз (Голенков, 78) Комличенко
Предупреждения
Миранчук 36’, Бека Бека 50’, Едвай 90+2’, Марадишвили 90+5’  -  Полоз 30’, Прохин 34’, Миронов 65’
Удаления
Бека Бека 65’ (вторая ж.к)
Судьи
Сухой (Люберцы) Данченко (Уфа) Петросян (Бронницы)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Лунев (Новосибирск)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Константин Марадишвили
1
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Боец из Донбасса Крылов нокаутировал шведа Густафссона, а главный британец UFC упал на первых секундах. Как прошел турнир UFC Fight Night 208
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Чемпионат России: ЦСКА — лидер РПЛ после двух туров
Комличенко — о перепалке с голкипером «Локомотива»: «Когда тебе 19 лет, не надо так говорить»
Широков — о ничьей между «Локомотивом» и «Ростовом»: «Наверное, в этом туре лучший матч»
Арбитр Сухой дал финальный свисток в матче «Локомотив» — «Ростов» во время контратаки хозяев. Те не скрывали возмущения
РПЛ: результаты матчей 2-го тура
«Локомотив» — «Ростов»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» вырвал ничью у «Ростова» в меньшинстве на 94-й минуте

«Локомотив» — «Ростов»: видео голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости