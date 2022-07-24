«Локомотив» — «Ростов»: Марадишвили ударом через себя сравнял счет в добавленное ко второму тайму время

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили забил эффектный гол в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова». Он сравнял счет в уже добавленное ко второму тайму время — 2:2.

Марадишвили получил мяч в штрафной, принял его на грудь и ударом через себя поразил ворота.

Отметим, что полузащитник появился на поле по ходу матча, выйдя на замену.