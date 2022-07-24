«Локомотив» — «Ростов»: Марадишвили ударом через себя сравнял счет в добавленное ко второму тайму время
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили забил эффектный гол в концовке матча 2-го тура РПЛ против «Ростова». Он сравнял счет в уже добавленное ко второму тайму время — 2:2.
Марадишвили получил мяч в штрафной, принял его на грудь и ударом через себя поразил ворота.
Отметим, что полузащитник появился на поле по ходу матча, выйдя на замену.
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