«Локомотив» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии
14:39
Футбольный клуб «Локомотив» в Twitter выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии.
«Локомотив» выражает глубочайшие соболезнования родным, близким погибших, и всем, кого коснулся террористический акт в казанской школе №175. В этот тяжелый для всех нас день мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.
Ранее ЦСКА и «Спартак» также выразили соболезнования родным и близким пострадавших.
Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьми погибших, в числе которых одна учительница. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.
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