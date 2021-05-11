Слуцкий выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской школе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в сторис в Instagram выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Скорбим. Казань 11.05.2021», — написал тренер в соцсети.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о восьми погибших, в числе которых одна учительница. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.