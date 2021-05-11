«Спартак» пожелал удачи Гулиеву в новом клубе
15:34
Московский «Спартак» 11 мая достиг договоренности о расторжении контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.
«ФК «Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Гулиев перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Ростова». В мае 2020-го футболист покинул расположение основной команды на сборе в подмосковной Тарасовке и был переведен в «Спартак-2». В текущем сезоне 24-летний футболист не провел ни одного матча.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-11-spartak_i_ayaz_guliyev_rastorgli_kontrakt/
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