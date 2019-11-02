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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ

15:51
2 ноября. Уфа. «Уфа» — «Локомотив» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
2 ноября. Уфа. «Уфа» — «Локомотив» — 1:1. Фото ФК «Локомотив»
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«Уфа» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 15-го тура российской премьер-лиги — 1:1.

В составе хозяев поля отличился Ловро Бизяк, за железнодорожников забил Эдер.

«Локомотив» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Уфа», набрав 17 очков, поднялась на восьмое место.

Уфа — Локомотив

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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