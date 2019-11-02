«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ

«Уфа» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 15-го тура российской премьер-лиги — 1:1.

В составе хозяев поля отличился Ловро Бизяк, за железнодорожников забил Эдер.

«Локомотив» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Уфа», набрав 17 очков, поднялась на восьмое место.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр