«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ
15:51
«Уфа» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 15-го тура российской премьер-лиги — 1:1.
В составе хозяев поля отличился Ловро Бизяк, за железнодорожников забил Эдер.
«Локомотив» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, «Уфа», набрав 17 очков, поднялась на восьмое место.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...