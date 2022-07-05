Промес: «Я люблю забивать голы. Мне нравится делать музыку, танцевать»

Промес рассказал, от чего в жизни получает удовольствие

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих попытках совмещать футбол и музыкальную карьеру.

«Я люблю забивать голы. Мне нравится делать музыку, танцевать. Мне кажется, получилось все круто, надеюсь, что всем понравится.

Почему не покрасил волосы в красно-белый цвет? Мне нравится как покрасился Егор, но мне и нравится свои волосы. Мне нет нужды делать это. Все знают, что моя кровь красно-белая. Я тренируюсь в красно-белой форме каждый день", — сказал Промес.

В Москве проходит презентация совместного трека и клипа «Наше имя знают все» полузащитника красно-белых Квинси Промеса, болельщика клуба Александра ST Степанова и артиста Егора Шипа.

Промес начал записывать музыкальные клипы по примеру своего друга, нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

Несколько лет назад Мемфис позвал именно Промеса, чтобы записать композицию LA Vibes, с которой и стартовал музыкальный YouTube-канал Депая.