«Локомотив» стал более атакующим. Баринов сравнил игру при Семине и Николиче

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что команда стала играть в более атакующий футбол с главным тренером Марко Николичем. При этом он отметил: железнодорожники готовы бороться с «Зенитом» за победу в РПЛ, а сам он с нетерпением ждет нового розыгрыша Лиги чемпионов. Отдельно хавбек отметил значение борьбы за мяч в футболе.

— И у Николича, и у Палыча (Юрия Семина. — Прим. «СЭ») одинаковый характер — победителей. Есть одно требование, которое в современном футболе необходимо — борьба на каждом участке поля, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Что Палыч всегда говорил об этом перед играми, что Николич всегда об этом говорит и напоминает. Говорит, что надо очень много бороться. Неважно, как будет складывать игра, главное — побеждать в единоборствах. Кто их больше выиграет, тот и выиграет матч.

И да, борьба — это то, кто заберет мяч, подберет после какого-то отскока. Вот что будет считаться выигранным единоборством. Это в футболе очень важно. Это не какие-то единоборства, когда ты перекидываешь кого-то руками или ногами, или пытаешься кого-то сломать. Нет, это совсем другое.

По комплектации команды уверяю вас, мы будем бороться за чемпионство до последнего. Мы и в том году могли это сделать, но немного оступились. А в этом — Федька (Смолов) вернулся еще. Может, в каких-то моментах нам не хватало нападающего. Тем более, при новом тренере играем в два нападающих, в более атакующий футбол. Думаю, в этом сезоне будем бороться за чемпионство. И с нетерпением жду Лигу чемпионов.